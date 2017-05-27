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Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу вручили знаки почетных граждан Санкт-Петербурга

Общество
27 мая, 12:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, мая. /ТАСС

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшим почетным званием города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу вручили знаки отличия "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Церемония, которая по традиции проводится в День города, 27 мая, прошла в Мариинском дворце, сообщила ТАСС глава управления информации городского Заксобрания Елена Тимошенко.

"Знаки почетных граждан вручили Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу. Церемонию вел спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, на ней присутствовали губернатор Георгий Полтавченко, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов, члены правительства города, депутаты, сенаторы, было очень много почетных граждан города", - сказала она.

Законодательное собрание северной столицы 24 мая присвоило звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу. По итогам тайного голосования их кандидатуры получили по 45 голосов из 50, всего на соискание звания в этом году было выдвинуто девять человек. Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинула городская общественная организация "Жители блокадного Ленинграда", патриарха Кирилла - общественная организация "Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга".

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" присваивается с 1993 года и является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается граждан РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества".

Согласно местному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятыми губернатором. На сегодняшний день это звание носят 39 человек.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. В 2001 году его получили академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, в 2006 году - президент России Владимир Путин.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Матвиенко, Валентина Ивановна
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