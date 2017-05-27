Губернатор Токио и Pikotaro сняли ролик о кампании по продвижению энергосберегающих ламп

ТОКИО, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Губернатор японской столичной префектуры Юрико Коикэ и автор нашумевшего хита PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen, "Ручка-ананас-яблоко-ручка"), японский музыкант Пико-Таро, снялись вместе в ролике по продвижению грядущей кампании по замене обычных лампочек на энергосберегающие. Он размещен на канале администрации Токио на сайте YouTube.

Видео смонтировано по всем канонам популярной песни PPAP, попавшей в прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса. На нем Pikotaro и токийский губернатор оба в шарфах с леопардовым принтом поют о том, что у них есть две обычные лампочки, после чего жестами имитируют их столкновение, в результате чего получается одна энергосберегающая светодиодная лампа. Тоже самое затем происходит с другой парой таких же бытовых предметов, а в завершении из двух экономичных ламп получается "эффективное использование электричества".

YouTube.com/tokyo

Ролик выложен в нескольких версиях, в том числе с английскими субтитрами. Он сделан с целью рекламы начинающейся в Токио 10 июля кампании по обмену обычных лампочек накаливания на энергосберегающие. В ее рамках каждый житель японской столицы сможет обратится в любой магазин электротехники и бесплатно обменять две лампочки накаливания на одну светодиодную. На проведение масштабной кампании из бюджета мегаполиса выделено порядка 1,8 млрд иен ($16 млн).

За счет этого власти города рассчитывают внедрить в дома около 1 млн новых более экономичных источников света, что поможет сократить на 2,3 млрд иен ($21 млн) средние затраты домохозяйств на электроэнергию, а также снизить выбросы парниковых газов на 44 тысячи тонн в год.

Сейчас в японских магазинах практически невозможно купить обычные лампы накаливания, но у жителей страны остались большие запасы, и они продолжают ими пользоваться. Многих также отталкивает высокая цена LED-лампочек, которая в то же время компенсируется существенно более долгим сроком службы.

Осенью прошлого года песня PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой короткой композицией, вошедшей в Топ-100 песен по версии чата американского музыкального журнала Billboard Продолжительность PPAP составляет всего 45 секунд. Песня приобрела невероятную популярность благодаря публикации клипа на YouTube, где она набрала более 118 млн просмотров. После этого Пико-Таро стал активно сниматься в рекламе различных товаров и услуг, и плакаты с его изображением "наводнили" столицу Японии.