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Около 17 тыс. мусульман России планируют совершить хадж в 2017 году

Общество
27 мая, 13:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов отметил, что в этом году у россиян нет проблем с квотами на хадж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Около 17 тыс. жителей России, исповедующих ислам, приступили к подготовке необходимых документов для совершения в 2017 году хаджа. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов.

"На сегодняшний день около 17 тыс. паломников из всей России собирают документы (для совершения хаджа)", - сказал он.

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Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Мекке, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена священная для мусульман Кааба. Паломники вылетят в Саудовскую Аравию летом, завершится хадж с наступлением праздника Курбан-байрам, который приходится на 1 сентября.

По словам Аббясова, в этом году для российских мусульман нет проблем с квотами на хадж. "Поскольку Саудовская Аравия вернула квоты, согласно стандарту, на тысячу мусульман одно место. Тем самым мы вернулись к цифре - 20,5 тыс. мест. И сегодня в принципе любой желающий из России может спокойно поехать без затруднений", - сказал он.

Аббясов сообщил, что ДУМ видит большой интерес к хаджу со стороны мусульман Крыма. "И в прошлом, и в позапрошлом году более 300 человек выезжали (из Крыма) в паломничество. И в этом году, я думаю, что большое количество людей изъявит желание (совершить хадж)", - добавил он.

По словам заместителя муфтия мусульман Крыма Айдера Исмаилова, "организация хаджа (в регионе) идет полным ходом". "Сейчас мы принимаем обращения мусульман, которые желают совершить паломничество в святые места. Уже около 200 людей обратилось и оплатило путевки для поездки в хадж. Была озвучена квота (для Крыма) в 500 мест, но я думаю, что для мусульман Крыма ограничений нет", - сказал он.

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