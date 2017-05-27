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Более 15 тыс. человек примут участие в сдаче ЕГЭ в Дагестане

Общество
27 мая, 13:56 дата обновления: 27 мая, 14:04 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 27, мая. /ТАСС

Основной государственный экзамен будут сдавать более 30 тыс. выпускников 9 классов, сообщили в Министерстве образования и науки республики

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МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек примут участие в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дагестане в этом году, что почти на 6 тыс. меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила в субботу ТАСС сотрудник пресс-службы Министерства образования и науки республики Патимат Гитиномагомедова.

"На основной период зарегистрированы 15 114 участников (в 2016 году - около 21 тыс.) ЕГЭ, из которых более 13,5 тыс. - выпускники текущего года", - сказала Гитиномагомедова.

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По ее словам, основной государственный экзамен (ОГЭ) в республике будут сдавать более 30 тыс. выпускников 9 классов. Общее количество пунктов проведения экзамена (ППЭ) в этом году составляет 75, из них один пункт для проведения экзамена на дому. В рамках подготовки кадров к проведению государственной итоговой аттестации прошли обучение и аттестованы более 170 руководителей и около 5 тыс. организаторов ППЭ.

"Совместно с управлением специальной связи по Дагестану проработаны вопросы по доставке экзаменационного материала в ППЭ и варианты улучшения совместного сотрудничества. Так, например, предусмотрено увеличение количества маршрутов с целью уменьшения времени ожидания в пунктах после завершения экзаменов, утверждены маршруты и графики доставки контрольных измерительных материалов", - сообщила собеседница агентства.

Ситуационный центр для онлайн-контроля

Гитиномагомедова также сообщила, что в Дагестане создали ситуационный центр для онлайн-контроля за ходом проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"В 2017 году, как и в предыдущие годы, количество аудиторий с системой онлайн-трансляции составит 100%. Кроме того, в этом году в республике создан ситуационный центр, который будет вести онлайн-контроль за ходом проведения экзаменов", - сказала она, добавив, что за ходом проведения ЕГЭ в республике будут наблюдать федеральные инспекторы и общественные наблюдатели.

Также, по словам Гитиномагомедовой, Минобрнауки Дагестана совместно с вузами республики, Открытым молодежным правительством, отделением Российского союза молодежи сформировало корпус общественных наблюдателей из 150 активных молодых людей, которые прошли курсы обучения и соответствующую подготовку. "Наблюдатели уже показали эффективную работу в ходе досрочного этапа проведения экзаменов", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, планируется все пункты проведения экзаменов обеспечить рамками металлоискателей, резервными источниками бесперебойной подачи электроэнергии и средствами погашения сигналов сотовой связи. В 2017 году работы дагестанских выпускников, как и в прошлом году, будут проверяться за пределами республики.

Основной период ЕГЭ - с 29 мая по 1 июля, включая резервные дни. Обязательными предметами для одиннадцатиклассников являются экзамены по русскому языку и математике. ЕГЭ по русскому языку пройдет 9 июня, по математике базового уровня - 31 мая, профильного уровня - 6 июня.

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