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Власти: для создания курорта "Лагонаки" на Кубани нужно изменение законодательства РФ

Общество
27 мая, 14:03 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Усенко также отметил, что сложности с реализацией проекта есть и в Адыгее, так как курорт будет располагаться в границах объекта ЮНЕСКО "Западный Кавказ"

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КРАСНОДАР, 27 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Реализация горнолыжного курорта "Лагонаки" (будет располагаться на территории Краснодарского края и республики Адыгея) на территории Кубани требует изменений в федеральном законодательстве. Об этом сообщил в субботу ТАСС вице-губернатор региона Сергей Усенко.

"Что касается Краснодарского края, здесь ждем изменений в законодательстве, поскольку на сегодняшний день наиболее привлекательные в рекреационном смысле участки (на территории края, где должен появиться курорт - прим. ТАСС) заняты землями лесного фонда - это собственность РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности использования земель лесного фонда. Как только Госдумой будет принят и вступит в силу соответствующий федеральный (нормативный) акт, регламентирующий и позволяющий это, мы сможем вовлечь данные объекты в оборот", - пояснил Усенко.

Он напомнил, что сложности с реализацией есть и в Адыгее, поскольку здесь курорт находится в границах объекта ЮНЕСКО "Западный Кавказ", что накладывает ограничения на проект.

Всесезонный туристско-рекреационных комплекс (ВТРК) "Лагонаки" построят после 2025 года на части плато Лагонаки на территории Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского района Адыгеи. Реализация проекта должна была начаться еще в 2011 году, но была приостановлена. Оказалось, что часть земель, где планировалось развитие горнолыжной инфраструктуры, находятся под охраной ЮНЕСКО, и ведение хозяйственной деятельности на них запрещено международным законодательством.

Согласно базовому проекту компании "Росинжиниринг", на комплексе "Лагонаки" будет построено 175 лыжных трасс протяженностью 267 км, пропускная способность составит 45 тыс. человек в день.

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