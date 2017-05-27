Около 1 тыс. человек участвуют в митинге "За права москвичей" в центре Москвы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек принимают участие в согласованной акции "За права москвичей" на Суворовской площади в Москве. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Суворовской площади проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимает участие около 1 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил ТАСС, что власти Москвы согласовали проведение 27 мая на Суворовской площади акции "За права москвичей". Один из организаторов акции, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров пояснял, что акция объединяет четыре темы: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации.