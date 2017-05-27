British Airways временно отменила все полеты из Хитроу и Гэтвика из-за компьютерного сбоя

ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Авиакомпания British Airways из-за глобального компьютерного сбоя отменила все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

"Произошел крупный сбой в системах электронных технологий, и это привело к очень серьезным нарушениям в наших воздушных операциях по всему миру", - сообщила официальный представитель крупнейшего британского авиаперевозчика.