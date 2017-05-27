British Airways временно отменила все полеты из Хитроу и Гэтвика из-за компьютерного сбоя

Врач: Дзюба приехал в сборную России в хорошей форме и отличном эмоциональном состоянииСпорт 27 мая, 16:17
Лидеры G7 готовы усилить антироссийские санкции, если это понадобитсяМеждународная панорама 27 мая, 16:12
Лавров наградил победителей Народной футбольной лигиСпорт 27 мая, 15:40
Лавров: теплый прием гостям ЧМ-2018 обеспечен, а про игру сборной РФ пока говорить сложноСпорт 27 мая, 15:37
Лавров: игра в футбол - удовольствие, позволяющее забыть обо всемСпорт 27 мая, 15:19
Лавров: "Спартак" - как родина, которую не выбираютСпорт 27 мая, 14:36
Смольников считает, что "Зенит" с учетом результатов нуждался в переменахСпорт 27 мая, 14:31
Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондицияхСпорт 27 мая, 14:25
Суд арестовал главного бухгалтера "Седьмой студии" МасляевуПроисшествия 27 мая, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Авиакомпания British Airways из-за глобального компьютерного сбоя отменила все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик до 18:00 по местному времени (20:00 мск).
"Произошел крупный сбой в системах электронных технологий, и это привело к очень серьезным нарушениям в наших воздушных операциях по всему миру", - сообщила официальный представитель крупнейшего британского авиаперевозчика.