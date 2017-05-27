Школьники Латакии получили 100 наборов для рисования от сверстников из Самары

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 27 мая. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили в школу имени Вассама Аббаса в Латакии более 100 наборов с принадлежностями для рисования и черчения от учащихся из Самары.

"Латакийская школа имени Вассама Аббаса имеет огромный опыт в обучении школьников, которые намерены связать свою дальнейшую судьбу с изобразительными видами деятельности, поэтому мы привезли ее воспитанникам самое востребованное - 100 наборов с красками, карандашами, альбомами для рисования", - сказал журналистам в ходе церемонии передачи гуманитарной помощи офицер Центра по примирению Александр Воронцов.

Еще более ста пакетов, переданных сирийским школьникам, содержат продуктовые наборы - в них рис, чай, мука, сахар и мясные консервы.

Воронцов отметил, что офицеры Центра учли пожелания юных самарцев, отправивших наборы из России, чтобы подарки были переданы в специализированное художественное учебное заведение Сирии.

Сирийские школьники спели для военнослужащих Центра по примирению знаменитую "Катюшу" на русском языке. "Специализация нашей школы - изобразительное искусство, в будущем мы видим себя дизайнерами, инженерами-строителями, специалистами ландшафтного конструирования. Подарки российских школьников помогут нам еще на шаг приблизиться к мечте", - сказала журналистам от имени воспитанников заведения восьмиклассница Сара Мруи.

В Центре примирения враждующих сторон в Сирии отметили, что намерены и в дальнейшем учитывать пожелания россиян при распределении гуманитарной помощи в Сирии.