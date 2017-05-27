Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школьники Латакии получили 100 наборов для рисования от сверстников из Самары

Общество
27 мая, 16:38 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 27, мая. /ТАСС

По словам офицера Центра по примирению Александра Воронцова, в соответствии с пожеланиями самарцев, подарки были переданы в специализированное художественное учебное заведение Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 27 мая. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили в школу имени Вассама Аббаса в Латакии более 100 наборов с принадлежностями для рисования и черчения от учащихся из Самары.

"Латакийская школа имени Вассама Аббаса имеет огромный опыт в обучении школьников, которые намерены связать свою дальнейшую судьбу с изобразительными видами деятельности, поэтому мы привезли ее воспитанникам самое востребованное - 100 наборов с красками, карандашами, альбомами для рисования", - сказал журналистам в ходе церемонии передачи гуманитарной помощи офицер Центра по примирению Александр Воронцов.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Более 200 образцов вооружения было апробировано в ходе операции в Сирии в 2016 г.

Слуцкий считает присоединение НАТО к коалиции во главе с США актом моральной поддержки

В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек

Еще более ста пакетов, переданных сирийским школьникам, содержат продуктовые наборы - в них рис, чай, мука, сахар и мясные консервы.

Воронцов отметил, что офицеры Центра учли пожелания юных самарцев, отправивших наборы из России, чтобы подарки были переданы в специализированное художественное учебное заведение Сирии.

Сирийские школьники спели для военнослужащих Центра по примирению знаменитую "Катюшу" на русском языке. "Специализация нашей школы - изобразительное искусство, в будущем мы видим себя дизайнерами, инженерами-строителями, специалистами ландшафтного конструирования. Подарки российских школьников помогут нам еще на шаг приблизиться к мечте", - сказала журналистам от имени воспитанников заведения восьмиклассница Сара Мруи.

В Центре примирения враждующих сторон в Сирии отметили, что намерены и в дальнейшем учитывать пожелания россиян при распределении гуманитарной помощи в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Италии заявил, что представлял на саммите G7 точку зрения России и Китая
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
СМИ: G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ при невыполнении минских соглашений
4
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
5
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
6
Sky: истребители британских ВВС подняты в воздух по тревоге с базы в Шотландии
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама