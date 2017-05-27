РПЦ предлагает передавать иконы из музейных запасников в храмы

Врач сборной России уверен, что за лето Дзагоев решит все проблемы со здоровьемСпорт 27 мая, 16:52
Сарсания сообщил, что покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса"Спорт 27 мая, 16:43
Сарсания: трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после ясности с главным тренеромСпорт 27 мая, 16:29
Сарсания: "Зениту" не хватает сильных российских футболистовСпорт 27 мая, 16:23
Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Хэмилтон - 14-йСпорт 27 мая, 16:20
Врач: Дзюба приехал в сборную России в хорошей форме и отличном эмоциональном состоянииСпорт 27 мая, 16:17
Лидеры G7 готовы усилить антироссийские санкции, если это понадобитсяМеждународная панорама 27 мая, 16:12
Лавров наградил победителей Народной футбольной лигиСпорт 27 мая, 15:40
Лавров: теплый прием гостям ЧМ-2018 обеспечен, а про игру сборной РФ пока говорить сложноСпорт 27 мая, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) предлагает передавать иконы из музейных запасников в специально оборудованные помещения в храмах, а также организовывать собственные музеи. Об этом на круглом столе "Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра" в рамках фестиваля "Интермузей-2017" сообщил епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.
"Возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных, где находится очень много икон еще со времени разорения церкви, и они, к сожалению, находятся там мертвым грузом, могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещения церкви", - сказал он.
При этом, по словам епархиального древлехранителя, там обязательно должны быть соблюдены все музейные правила по охране и условия содержания.
Калинин также рассказал, что в епархиях под руководством Патриаршего совета по культуре ведется работа по созданию церковных музеев, музеев древлехранилищ, и она восходит еще к дореволюционным традициям.
"Многие предметы приобретают определенную ветхость, не могут использоваться в богослужениях и переходят в режим бережного хранения. Важно, чтобы в церковное сознание было внедрено то положение, которое принято и в государственной музейной сфере. Мы понимаем, что не следует создавать параллельных критериев оценки и правил хранения, показа и прочего. Мы придерживаемся того, что это должно быть единообразно как в государственной, так и в церковной сферах", - сказал он.
Это, по мнению Калинина, позволит РПЦ говорить с музеями на одном языке и более тесно взаимодействовать.
В сохранении памятников древлехранители пользуются инструкциями из пособия, изданного Патриаршим советом по культуре. Сейчас готовится к выпуску второе издание, дополненное главой о создании церковных музеев.