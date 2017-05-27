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РПЦ предлагает передавать иконы из музейных запасников в храмы

Общество
27 мая, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

При этом отмечается, что там обязательно должны быть соблюдены все музейные правила по охране и условия содержания

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) предлагает передавать иконы из музейных запасников в специально оборудованные помещения в храмах, а также организовывать собственные музеи. Об этом на круглом столе "Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра" в рамках фестиваля "Интермузей-2017" сообщил епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.

"Возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных, где находится очень много икон еще со времени разорения церкви, и они, к сожалению, находятся там мертвым грузом, могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещения церкви", - сказал он.

При этом, по словам епархиального древлехранителя, там обязательно должны быть соблюдены все музейные правила по охране и условия содержания.

Создание церковных музеев

Калинин также рассказал, что в епархиях под руководством Патриаршего совета по культуре ведется работа по созданию церковных музеев, музеев древлехранилищ, и она восходит еще к дореволюционным традициям.

"Многие предметы приобретают определенную ветхость, не могут использоваться в богослужениях и переходят в режим бережного хранения. Важно, чтобы в церковное сознание было внедрено то положение, которое принято и в государственной музейной сфере. Мы понимаем, что не следует создавать параллельных критериев оценки и правил хранения, показа и прочего. Мы придерживаемся того, что это должно быть единообразно как в государственной, так и в церковной сферах", - сказал он.

Это, по мнению Калинина, позволит РПЦ говорить с музеями на одном языке и более тесно взаимодействовать.

В сохранении памятников древлехранители пользуются инструкциями из пособия, изданного Патриаршим советом по культуре. Сейчас готовится к выпуску второе издание, дополненное главой о создании церковных музеев.

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