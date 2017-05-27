Оренбургская область получит в собственность здание училища, где обучался Гагарин

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ОРЕНБУРГ, 27 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Оренбургская область получит в собственность серьезно пострадавшее от пожара в 2016 году здание училища, где обучался космонавт Юрий Гагарин. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"На совещании в Росимуществе с участием губернатора Оренбургской области Юрия Берга принято решение исключить помещения в здании по улице Советская, 1, находящиеся в федеральной собственности, из прогнозного плана приватизации и передать в собственность Оренбургской области", - уточнили в пресс-службе.
Здание бывшего Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища 1882 года постройки, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, является памятником истории и культуры федерального значения. Здание находится в долевой собственности - частной, муниципальной и федеральной. В одной части здания находятся жилые квартиры, нежилая часть принадлежит ФГУП "Государственное предприятие по реализации военного имущества", которое в 2012 году продало часть строения площадью около 1,3 тыс. кв. м индивидуальному предпринимателю.
В августе прошлого года депутаты Заксобрания Оренбургской области направили в правительство РФ обращение с просьбой передать региону здание, серьезно пострадавшее от пожара, который произошел 3 мая 2016 года. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. метров, на восстановление здания было выделено 60 млн рублей. Серьезного ремонта требуют 30 квартир из 93. Причиной пожара стал разведенный костер в пустующей части здания двумя подростками.
В 2013 году было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований сохранения объекта культурного наследия, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере", однако в 2015 году оно было прекращено. Индивидуальный предприниматель, выкупивший часть здания у ФГУП "Государственное предприятие по реализации военного имущества", погиб.