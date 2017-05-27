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Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы

Общество
27 мая, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Детский омбудсмен подчеркнула, что "каждый взрослый, не говоря уже о взрослых в погонах, должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком"

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что адекватность действий сотрудников правоохранительных органов при задержании в центре Москвы девятилетнего мальчика, которое вызвало большой общественный резонанс, вызывает вопросы. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

"Делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев", - отметила Кузнецова.

"Каждый взрослый, не говоря уже о взрослых в погонах, должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком: своим или чужим", - добавила она.

В сообщении отмечается, что юристы аппарата уполномоченного изучают полученные в ГУ МВД Москвы документы и сведения, а также взаимодействуют с представителями Следственного комитета и Общественной наблюдательной комиссии.

Накануне вечером на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции девятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку.

Вместе с тем в полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным полицейского главка, около 22 часов 26 мая мальчик был передан отцу, прибывшему в отдел полиции. В целях тщательного, объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего и оценки действий сотрудников полиции по поручению руководства УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве проводится проверка, результаты которой будут доведены до общественности, отметили в полиции.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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Россия
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