Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что адекватность действий сотрудников правоохранительных органов при задержании в центре Москвы девятилетнего мальчика, которое вызвало большой общественный резонанс, вызывает вопросы. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

"Делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев", - отметила Кузнецова.

"Каждый взрослый, не говоря уже о взрослых в погонах, должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком: своим или чужим", - добавила она.

В сообщении отмечается, что юристы аппарата уполномоченного изучают полученные в ГУ МВД Москвы документы и сведения, а также взаимодействуют с представителями Следственного комитета и Общественной наблюдательной комиссии.

Накануне вечером на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции девятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку.

Вместе с тем в полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным полицейского главка, около 22 часов 26 мая мальчик был передан отцу, прибывшему в отдел полиции. В целях тщательного, объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего и оценки действий сотрудников полиции по поручению руководства УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве проводится проверка, результаты которой будут доведены до общественности, отметили в полиции.