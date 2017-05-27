Объединенную протестантскую церковь Франции впервые возглавила женщина

ПАРИЖ, 27 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Женщина впервые была назначена председателем национального совета Объединенной протестантской церкви Франции. Как сообщает Agence France-Presse, ей стала Эмманюэль Себо.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания синода в Лилле, которое длилось неделю.

Себо родилась в 18 августа 1970 года в коммуне Люнель на юге Франции. Ее мать является активисткой коммунистической партии, а отец состоит в протестантской общине. Образование Себо получила на факультетах протестантской теологии Парижа и Монпелье. В настоящее время Себо является пастором в городе Безансон на востоке Франции.

Официально избрание женщин на пост главы Объединенной протестантской церкви Франции разрешено с 1965 года. Прихожанами французской Объединенной протестантской церкви являются 270 тыс. человек.