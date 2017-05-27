Гавр начал многомесячную программу торжеств по случаю своего 500-летия

ПАРИЖ, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Жители Гавра начали в субботу многомесячную программу торжеств, посвященных 500-летию нормандского города. Этот всемирно известный порт на Атлантике, побратим Санкт-Петербурга, был основан французским королем Франциском I в 1517 году. Праздничная программа включает выставки, концерты, парады парусников и крещение самого большого в Европе морского лайнера.

Старт торжествам дал лично мэр Эдуар Филипп, ставший две недели назад премьер-министром Франции. Эту миссию доверил ему новый президент республики Эмманюэль Макрон. Как сообщили ТАСС устроители торжеств, по случаю юбилея горожан ждет целый ряд приятных сюрпризов.

Восход импрессионизма

Так, Музей современного искусства имени Андре Мальро сможет в течение целого месяца - начиная с 9 сентября - экспонировать шедевр Клода Моне "Впечатление. Восходящее солнце" (Impression, soleil levant). Картина, созданная в 1872 году с натуры в старом аванпорте Гавра, дала название одному из крупнейших течений в искусстве - импрессионизму. В Гавр знаменитое полотно вернется впервые с тех самых пор, как Моне 145 лет назад закончил эту судьбоносную работу.

Морские торжества город-юбиляр начнет уже в ближайшие дни. В порту Гавра 4 июня пройдет крещение лайнера Meraviglia. На борту этого крупнейшего в Европе инновационного круизного судна смогут разместиться не менее 5700 пассажиров. А в путешествие через Атлантику 15 сентября отправится океанский лайнер Queen Mary 2.

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО

Одной из тем юбилейных торжеств станет архитектура Гавра. Центр и портовые районы города в годы немецкой оккупации были почти полностью разрушены во время авиарейдов британских ВВС. В послевоенные годы его центральная часть была заново застроена современными малоэтажными домами по проекту архитектора Огюста Перре. За проведенные восстановительные работы Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила город в список всемирного наследия.

Пари мэра

Французский город - один из первых в мире побратимов Санкт-Петербурга. Родственные узы с северной столицей были установлены в 1965 году. При поддержке мэрии Гавра в российской северной столице недавно проходила выставка французской фотохудожницы Сабин Мейер "Портрет человека. Родион Романович Раскольников".

Население города-юбиляра составляет сейчас более 170 тысяч человек. Эдуар Филипп, который вскоре должен оставить обязанности в муниципалитете в связи с назначением главой правительства, занимал пост мэра с 2010 года. В минувшем году в связи с объединением Нормандии в единый регион он сдержал обещание, которое дал горожанам. По этому случаю градоначальник дважды переплыл бассейн торгового порта Гавра.