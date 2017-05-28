Вторая экологическая смена стартует в "Артеке"

МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Вторая экологическая смена "Заповедная страна" стартует в международном детском центре "Артек", сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Участники смены узнают об истории заповедной системы, познавательном туризме, реализации природоохранных принципов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Кроме того, дети ознакомятся с природными и историческими памятниками Республики Крым и города-героя Севастополя", - отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках смены запланировано множество мероприятий природоохранной направленности с участием биологов, экспертов в различных сферах экологии, педагогов, представителей экологических общественных организаций.

В Международный день охраны окружающей среды, 5 июня, для всех детей "Артека" будет организован марафон "Эко-квест". Школьникам предстоит проявить свои знания по экологии, географии, истории, музыке, поэзии, океанологии.

Вторая экологическая смена "Заповедная страна" в "Артеке" продлится до 17 июня. Она проходит в рамках плана основных мероприятий по проведению Года экологии в России. Возможность принять участие в смене получили более 150 детей, которые стали победителями II Всероссийского конкурса природоохранных, эколого-просветительских и творческих проектов среди школьников РФ (9-16 лет).

Международный фестиваль "Содружество"

Международный фестиваль детского и юношеского творчества "Содружество Артека" сегодня начинает свою работу в знаменитом детском лагере. С 28 мая по 17 июня в "Артеке" танцевальные, инструментальные, вокально-хореографические, фольклорно-этнографические коллективы примут участие в конкурсной программе фестиваля.

"Юные артисты, как лучшие представители своей страны, внесут вклад в мировую культуру, представят свои страны, расскажут о своих мечтах и проблемах через искусство, продемонстрируют культурное наследие своего народа", - говорится в сообщении Фонда поддержки "Артек", являющегося организатором фестиваля.

На конкурс отобрано 66 участников, среди которых коллективы и солисты из разных регионов России, Кыргызстана, Казахстана, Донбасса, Армении, Молдовы, Италии, Швеции, Норвегии, Германии и других стран. Общее число конкурсантов составляет порядка 500 человек в возрасте от 8 до 17 лет. Многие из них уже являются лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов, смотров, фестивалей.

Целью фестиваля является создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей, популяризация национальных культур, взаимообогащение культурных традиций, развитие межкультурного творческого диалога, сохранение и развитие исторических традиций и культуры.

Организаторами и партнерами фестиваля, помимо Фонда поддержки "Артек", являются Центр патриотического воспитания и Дипломатическая академия МИД РФ, Ассоциация дипломатов России, продюсерский центр "Юные таланты. XXI век", департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа и др.