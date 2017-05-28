Во время велопарада в Москве безопасность обеспечат более 350 правоохранителей

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 350 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность во время проведения велопарада в Москве. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, велопарад станет крупнейшим в этом году.
"В обеспечении общественного порядка и безопасности во время проведения велопарада на проспекте Сахарова будет задействовано более 350 сотрудников полиции, Росгвардии и военнослужащих. Ожидается, что в заезде примут участие более 40 тысяч человек", - сообщили в ГУ МВД.
В связи с проведением "Велопарада-2017" будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 11:45 до 17:00 по Садовому кольцу в обоих направлениях, с 04:00 до 18:00 по проспекту Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы) и улице Маши Порываевой, с 12:00 до 18:00 по Каланчевской улице (от Садовой-Черногрязской улицы до улицы Маши Порываевой). Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.
Сбор участников самого масштабного в этом году велопарада запланирован на 11:00 на проспекте Сахарова. Проход в стартовую зону будет открыт только со стороны Каланчевской улицы. Кроме того, на наземном общественном транспорте и МЦК будет действовать бесплатный провоз велосипедов.