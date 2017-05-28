Более 130 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 130 тысяч человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве за шесть дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.
"За шесть дней мощам Николая Чудотворца поклонились более 133 тыс. человек", - сказали в ведомстве.
В пятницу в храм Христа Спасителя приехали более 23 тыс. человек, в субботу его посетили еще 30 тыс. человек. Данные по числу людей сотрудники правоохранительных органов считают по рамкам металлоискателей при входе в храм. Обеспечивают безопасность ковчега с мощами более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. В дни пребывания мощей в России повышены меры безопасности, но они не мешают верующим совершить поклонение святыни.
С 22 мая по 12 июля мощи доступны для поклонения в храме Христа Спасителя. С 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге.