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Самолет Элвиса Пресли продан на аукционе в США за $430 тысяч

Общество
28 мая, 0:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Имя нового владельца самолета не сообщается

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© GWS Auctions, Inc. via AP

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Личный реактивный самолет бизнес-класса, принадлежавший Элвису Пресли (1935-1977), продан на аукционе в Калифорнии за $430 тысяч. Об этом сообщил в субботу аукционный дом GWS Auctions, являвшийся устроителем торгов.

Речь идет о воздушном судне Lockheed Jetstar 1962 года выпуска, которым владели музыкант и его отец Вернон Пресли. Дизайн внутреннего убранства самолета придумал сам "король рок-н-ролла": его салон отделан деревом, а кресла имеют красную бархатную обивку.

Самолет свыше 35 лет находился у частного коллекционера, имя которого не раскрывается. Все эти годы воздушным судном не пользовались, с него также сняли двигатели. Оценочная стоимость лота составляла $3,5 млн, однако никто из покупателей не рискнул отдать за него такую сумму. Имя нового владельца самолета не сообщается.

Устроители аукциона отметили, что новый обладатель Lockheed Jetstar сможет отреставрировать его и использовать в качестве выставочного объекта.

Элвис Пресли - американский певец и актер, родившийся в 1935 году в штате Миссисипи. Пресли стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Он является лауреатом четырех премий "Грэмми". Пресли скончался в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца.

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