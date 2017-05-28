СМИ: Burger King предложил бельгийцам выбрать короля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King, которая в скором времени открывается в Бельгии, запустила в стране рекламную кампанию с упоминанием бельгийского монарха Филиппа, чем вызвала гнев королевской семьи. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

На специально созданном рекламном сайте пользователям предлагается проголосовать за одного из двух королей - короля Филиппа или "короля бургеров" (этим персонажем компания обыгрывает свое название), чтобы выбрать того, "кто будет править в Бельгии". При выборе реального монарха сайт несколько раз переспрашивает голосующего о его выборе, указывая на то, что настоящий король в отличие от героя кампании не приготовит ему еду. При выборе вымышленного персонажа голос засчитывается сразу.

"Мы не одобряем такой подход. Так как это используется в коммерческих целях, мы не даем своего разрешения", - приводит Би-би-си слова представителя королевской семьи.