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СМИ: Burger King предложил бельгийцам выбрать короля

Общество
28 мая, 7:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Рекламная компания сети ресторанов быстрого питания возмутила бельгийскую королевскую семью

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Материал из 1 страницы
© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King, которая в скором времени открывается в Бельгии, запустила в стране рекламную кампанию с упоминанием бельгийского монарха Филиппа, чем вызвала гнев королевской семьи. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

На специально созданном рекламном сайте пользователям предлагается проголосовать за одного из двух королей - короля Филиппа или "короля бургеров" (этим персонажем компания обыгрывает свое название), чтобы выбрать того, "кто будет править в Бельгии". При выборе реального монарха сайт несколько раз переспрашивает голосующего о его выборе, указывая на то, что настоящий король в отличие от героя кампании не приготовит ему еду. При выборе вымышленного персонажа голос засчитывается сразу.

"Мы не одобряем такой подход. Так как это используется в коммерческих целях, мы не даем своего разрешения", - приводит Би-би-си слова представителя королевской семьи.

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Персоны
Филипп (король Бельгии)
Страны
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