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Патриарх Кирилл освятил главный собор Бишкека

Общество
28 мая, 10:50 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 28, мая. /ТАСС

В церемонии освящения приняли участие порядка двух тысяч верующих

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БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил  реконструированный Воскресенский кафедральный собор Бишкека и провел литургию, передает корреспондент ТАСС.

"Очень рад, что в Киргизии складываются добрые отношения между православными христианами и государственной властью. Православная церковь имеет здесь возможности развиваться. Полагаю, что вместе с исламской общиной, православные тоже активно участвуют в созидании мирной, справедливой и благополучной жизни", - сказал он.

В церемонии освящения приняли участие порядка двух тысяч верующих.

Свято-Воскресенский собор был построен в 1945-1947 годах. В 2000-х годах на территории храма развернулось активное строительство: увеличена алтарная часть, закончена постройка конференц-зала, библиотеки, исторического музея, воскресной школы и православной гимназии. В 2014 году в храме были отремонтированы коммуникации, кровля, фундамент и стены, здание превратилось в ансамбль единого архитектурного стиля.

Ташкентская и Туркестанская епархия официально была основана императорским указом в 1871 году. Первую православную паству в регионе составляли крестьяне- переселенцы из густонаселенных областей Российской империи. В 2011 году синод РПЦ выделил из состава Ташкентской и Туркестанской епархии самостоятельные Бишкекскую и Киргизскую епархии, Ташкентскую и Узбекистанскую, Душанбинскую и Таджикистанскую.

Сейчас богослужения проводятся в 45 храмах, пяти часовнях и семи молитвенных домах епархии. Православия в республике придерживаются 17% населения, в основном русские, украинцы и белорусы.

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