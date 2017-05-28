Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС и экологи очистили на Сахалине от мусора остров Тюлений, где живут котики и сивучи

Общество
28 мая, 14:56 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 28, мая. /ТАСС

На острове в восточной части Охотского моря были собраны десятки килограммов пластиковых бутылок, рыболовных сетей, резиновых шлангов и других отходов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Спасатели МЧС помогли экологам в очистке мест обитания морских котиков и сивучей в Сахалинской области. С острова Тюлений вывезли десятки килограммов опасных для краснокнижных животных отходов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

"Остров Тюлений - самое крупное на Дальнем Востоке лежбище сивучей и морских котиков. Здесь одновременно в сезон размножения находятся десятки тысяч особей. Взрослые животные и щенята могут попасть в сети, веревки, упаковочные кольца, которые оставляют после себя люди. Травмированный зверь с большой вероятностью погибает", - приводятся в сообщении центра слова руководителя полевых программ клуба "Бумеранг" Вячеслава Козлова.

Девять волонтеров этого клуба и семь сотрудников Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС провели работы по очистке побережья острова Тюлений в рамках проекта "Человек и море". Спасатели помогли экологам безопасно добраться до места, сама операция продолжалась трое суток.

На острове в восточной части Охотского моря были собраны десятки килограммов пластиковых бутылок, рыболовных сетей, резиновых шлангов и других отходов. Крупные элементы металлических конструкций были сложены в недоступных для обитателей острова местах, а открытые резервуары, фактически являющиеся ловушкой для птиц, перевернуты и приведены в безопасное положение.

МЧС не первый раз помогает экологам. По словам начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда министерства Валентина Желонкина, "в апреле прошлого года, например, спасатели вместе с общественниками участвовали в уникальной операции, когда трех касаток прижало к берегу льдинами - все они были спасены".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
3
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
4
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
5
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама