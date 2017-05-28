МЧС и экологи очистили на Сахалине от мусора остров Тюлений, где живут котики и сивучи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Спасатели МЧС помогли экологам в очистке мест обитания морских котиков и сивучей в Сахалинской области. С острова Тюлений вывезли десятки килограммов опасных для краснокнижных животных отходов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

"Остров Тюлений - самое крупное на Дальнем Востоке лежбище сивучей и морских котиков. Здесь одновременно в сезон размножения находятся десятки тысяч особей. Взрослые животные и щенята могут попасть в сети, веревки, упаковочные кольца, которые оставляют после себя люди. Травмированный зверь с большой вероятностью погибает", - приводятся в сообщении центра слова руководителя полевых программ клуба "Бумеранг" Вячеслава Козлова.

Девять волонтеров этого клуба и семь сотрудников Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС провели работы по очистке побережья острова Тюлений в рамках проекта "Человек и море". Спасатели помогли экологам безопасно добраться до места, сама операция продолжалась трое суток.

На острове в восточной части Охотского моря были собраны десятки килограммов пластиковых бутылок, рыболовных сетей, резиновых шлангов и других отходов. Крупные элементы металлических конструкций были сложены в недоступных для обитателей острова местах, а открытые резервуары, фактически являющиеся ловушкой для птиц, перевернуты и приведены в безопасное положение.

МЧС не первый раз помогает экологам. По словам начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда министерства Валентина Желонкина, "в апреле прошлого года, например, спасатели вместе с общественниками участвовали в уникальной операции, когда трех касаток прижало к берегу льдинами - все они были спасены".