Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек участвуют в согласованном с мэрией Москвы шествии против градостроительной политики властей, акция проходит на улице Вавилова.

"На улице Вавилова проходит согласованное с властями Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимают участие около трех тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.