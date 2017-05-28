Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек участвуют в согласованном с мэрией Москвы шествии против градостроительной политики властей, акция проходит на улице Вавилова.
"На улице Вавилова проходит согласованное с властями Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимают участие около трех тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.