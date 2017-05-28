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Патриарх Кирилл: православные Киргизии не чувствуют себя людьми "второго сорта"

Общество
28 мая, 15:48 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 28, мая. /ТАСС

В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что православные представлены во всех сферах жизни республики

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БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Жители Киргизии, исповедующие православие, не испытывают притеснений со стороны исламского большинства, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которая прошла в воскресенье в Бишкеке.

"Ислам и православие в Кыргызстане вместе прошли долгий путь. Я ощутил на опыте положительное и доброжелательное отношение мусульман к православным. И православные не чувствуют себя здесь гражданами "второго сорта". Мы строим и реставрируем храмы, развиваем религиозное образование, и все это проходит при благожелательном отношении государства", - сказал он.

Предстоятель РПЦ отметил важность взаимодействия в противодействии экстремизму, подчеркнув особо, что "абсолютное большинство мусульман - доброжелательное люди". Патриарх заявил о необходимости "совместной борьбы представителей ислама и представителей православия" с проявлениями терроризма.

В свою очередь премьер подчеркнул, что православные представлены во всех сферах жизни республики. "Мы высоко ценим вклад православной церкви в укрепление и развитие страны. И православные люди представлены у нас во всех сферах жизнедеятельности: в политике, бизнесе, образовании и многих других", - отметил он.

Премьер добавил, что за последние годы число православных приходов в Киргизии увеличилось почти в два раза.

Патриарх Кирилл прибыл в Киргизию 27 мая в рамках трехдневного первосвятительского визита. Ранее предстоятель РПЦ освятил Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке и отслужил литургию. Также в программе визита запланировано освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира, встреча с представителями Духовного управления мусульман Киргизии и презентация изданной на киргизском языке книги "Свобода и ответственность" в Киргизско-Российском Славянском университете.

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Персоны
Кирилл (патриарх)
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