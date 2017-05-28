Патриарх Кирилл освятил в Бишкеке закладной камень в строительство православной гимназии

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БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Бишкеке закладной камень на месте предстоящего строительства православной гимназии - она разместится при соборе князя Владимира и сможет принять на обучение 420 человек.
Новое учебное заведение будет работать по киргизско-российской интегрированной программе обучения, учитывающей образовательные стандарты двух стран.
"Нам необходимо, чтобы на прочном основании веры мы формировали новое поколение православных людей - хорошо образованных и способных активно участвовать в жизни общества", - заявил на торжественной церемонии предстоятель РПЦ. Он подчеркнул, что сейчас "для верующих людей открыты все возможности через получение хорошего образования".
Решение о строительстве православной гимназии, нового учебного комплекса, было принято для улучшения образовательной системы. Сейчас в Бишкеке работает с 2008 года православная школа с 1 по 9 классы, где проводятся мероприятия религиозной и общественно-государственной тематики. Но там нет кабинетов физики, химии, спортзала, медкабинета. И принять на обучение она может только 120 учащихся.
Ранее патриарх, приехавший в Киргизию 27 мая в рамках трехдневного первосвятительского визита, освятил Воскресенский кафедральный собор Бишкека, а также встретился с премьер-министром Киргизии и муфтием.