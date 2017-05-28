Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Велопарад в Москве собрал около 40 тысяч человек - это рекордный показатель за все время проведения таких мероприятий в российской столице, сообщает Департамент транспорта Москвы.
"Московские велопарады в течение нескольких лет подряд собирают десятки тысяч любителей велотранспорта. Сегодняшний заезд стал рекордным по количеству участников", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По данным властей, колонна из 40 тысяч участников в возрасте от 10 до 78 лет сделала полный круг по Садовому кольцу, после чего велосипедистов и гостей мероприятия ждала развлекательная программа. В велопараде приняли участие представители Министерства транспорта РФ, правительства Москвы, администрации соседних регионов.
Велопарад на Садовом кольце - это кульминационное событие акции "На работу на велосипеде". Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и власти столицы.
Акция "На работу на велосипеде" проходит в мае 2017 года в 60 городах России. В Москве акция стартовала 19 мая и завершится 2 июня, в первый день в ней приняли участие более 10 тысяч человек.