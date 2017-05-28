Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников

Общество
28 мая, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Участники в возрасте от 10 до 78 лет сделали полный круг по Садовому кольцу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4288986.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4288986.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4288986.stepNow *12 +1}} - 14 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4288986.sliderLength-1}}
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Заместитель мэра Москвы Москвы Максим Ликсутов и председатель Совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков
Заместитель мэра Москвы Москвы Максим Ликсутов и председатель Совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков
Заместитель мэра Москвы Москвы Максим Ликсутов и председатель Совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Выбор редакции
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел 28 мая, 16:53
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца" 28 мая, 15:28
Перенос травяного покрытия, Гатчина
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня 27 мая, 12:46
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций 26 мая, 20:48
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы 26 мая, 19:03
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни 26 мая, 16:19
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4288986'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4288986'].sliderLength - 1}}
+
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Заместитель мэра Москвы Москвы Максим Ликсутов и председатель Совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Велопарад в Москве собрал около 40 тысяч человек - это рекордный показатель за все время проведения таких мероприятий в российской столице, сообщает Департамент транспорта Москвы.

"Московские велопарады в течение нескольких лет подряд собирают десятки тысяч любителей велотранспорта. Сегодняшний заезд стал рекордным по количеству участников", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным властей, колонна из 40 тысяч участников в возрасте от 10 до 78 лет сделала полный круг по Садовому кольцу, после чего велосипедистов и гостей мероприятия ждала развлекательная программа. В велопараде приняли участие представители Министерства транспорта РФ, правительства Москвы, администрации соседних регионов.

Велопарад на Садовом кольце - это кульминационное событие акции "На работу на велосипеде". Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и власти столицы.

Акция "На работу на велосипеде" проходит в мае 2017 года в 60 городах России. В Москве акция стартовала 19 мая и завершится 2 июня, в первый день в ней приняли участие более 10 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Макрон заявил, что с уважением относится к России
5
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
6
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
7
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Темы дня
Загрузка...
Реклама