На Книжном салоне в Петербурге представили международный фестиваль Козьмы Пруткова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Презентация международного литературного фестиваля Козьмы Пруткова впервые прошла на Международном книжном салоне в Петербурге.

Презентация состоялась на стенде ТАСС. Руководитель экспертной группы фестиваля Юрий Светлов объявил о начале формирования лонг-листа премии "Черномор", которая традиционно вручается на фестивале "за самое искрометное высказывание российского чиновника".

"Почему "Черномор"? В стихотворении "Мой портрет" Козьма Прутков скромно описал себя как человека, "с кого толпа венец его лавровый безумно рвет". В ХХ веке это венец плавно перешел к незабвенному Виктору Степановичу Черномырдину, автору изречения, близкого сердцу каждого россиянина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Потому уже три года экспертная группа отбирает среди российских чиновников и депутатов головы, которые достойны увенчания венцом лавровым Козьмы и Виктора", - пояснил Светлов.

Он также назвал первых претендентов на премию в этом году. Среди них - орловский губернатор Вадим Потомский за "инструкцию" по борьбе с лесными пожарами: "В этом году горим, как никогда. Что тут еще можно сказать: молитесь". А также глава Пскова Иван Цецерский за фразу: "Асфальт в Пскове сошел вместе со снегом. Непонятно, к чему нас готовит погода".

Также среди номинантов лидер КПРФ Геннадий Зюганов с цитатой: "Сама планета давно уже проголосовала за социализм и возмущается против ее дикой эксплуатации тайфунами, пожарами и наводнениями".

Юбилейный пятый фестиваль Козьмы Пруткова пройдет в Ленинградской области в сентябре.

Литературный образ писателя Козьмы Пруткова в середине XIX века создал Алексей Толстой и братья Жемчужниковы. Прутков - чиновник, поэт, драматург и философ - считается одним из классиков юмористической литературы. Многие его выражения стали крылатыми: "Если хочешь быть счастливым, будь им", "Зри в корень!", "Век живи - век учись", "Что имеем - не храним, потерявши - плачем".

О салоне

Санкт-Петербургский международный книжный салон - одно из крупнейших и значимых мероприятий, направленных как на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России, так и на продвижение российской литературы за рубежом. Организаторами салона выступают правительство Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

По словам организаторов салона, одной из самых востребованных на ярмарке книг оказался альманах "В Питере жить", где собраны истории о городских улицах и достопримечательностях от лица известных петербуржцев. Среди рассказчиков - Борис Гребенщиков, Елизавета Боярская, Андрей Битов, Татьяна Москвина и другие.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером Петербургского книжного салона.