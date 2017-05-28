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Пострадавшие в ДТП в Анталье россияне выписаны из больницы

Общество
28 мая, 19:53 дата обновления: 28 мая, 20:51 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Три туриста получили легкие травмы, ранения и порезы

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АНКАРА, 28 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Трое туристов, пострадавших в аварии в Анталье, являются гражданами России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"В ДТП с туристами в Анталье пострадали три россиянки. Они получили легкие травмы, ранения и порезы. К настоящему времени они уже выписаны из больницы", - сказал сотрудник генконсульства.

ДТП произошло в провинции Анталья на юге Турции недалеко от Аланьи. Микроавтобус с туристами двигался из Каппадокии в Аланью.

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