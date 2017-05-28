Лайнер "Князь Владимир" отправился из Сочи в тестовый круиз к берегам Крыма

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КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Лайнер "Князь Владимир" отправился в воскресенье из Сочи в шестидневный тестовый круиз, в конце которого он вернется в порт приписки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморпорта.
"28 мая 2017 года стартовал шестидневный тестовый рейс лайнера "Князь Владимир". Судно отправилось по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи", - рассказали в компании.
Судно отправилось в круиз без пассажиров, сотрудники на его борту в пути проверят техническую готовность и комфортабельность корабля, а также отработают взаимодействие гостиничного персонала. Особенно тщательно проверят готовность береговой инфраструктуры в портах, принимающих "Князя Владимира".
"Комплекс работ, проведенных во время тестового рейса, позволит обеспечить безопасность и комфорт пассажиров регулярного круизного сообщения, которое начнется 11 июня 2017 года", - добавили в пресс-службе.
В прошлом году президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Впоследствии Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир".
Судно построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Длина судна - 141,8 м, ширина - 21,9 м, оно рассчитано на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.