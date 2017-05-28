Первый Российско-австрийский уличный фестиваль собрал в Вене почти 3 тысячи гостей

ВЕНА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Российско-австрийский уличный фестиваль впервые прошел сегодня с грандиозным успехом в центре Вены. В праздничном культурном мероприятии возле Кафедрального собора Святителя Николая и посольства России приняли участие многочисленные жители, гости австрийской столицы, представители администрации города, международных дипломатических миссий в Австрии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники народных гуляний могли ознакомиться с традиционной русской кухней, отведать пироги, блины с медом, пельмени. Вниманию горожан была представлена широкая культурная программа с русской народной музыкой, выступлениями фольклорных ансамблей и национальных хоров, а также экскурсии по православному собору.

Специальным гостем торжества стало полицейское кинологическое подразделение Вены, которое продемонстрировало высококлассную подготовку служебных собак. На сцене же зрителей изощренными фокусами радовал известный австрийский иллюзионист Курт Фрайтаг.

Австрийская традиция

"В Австрии существует хорошая традиция проведения праздников улицы, это происходит во многих городах, собираются все местные жители и целый день празднуют день конкретной улицы или города", - рассказал ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, инициатива проведения этого мероприятия родилась впервые и исходила от российского посольства, при этом получился масштабный отклик самих венцев. "Большой интерес к ней выразила администрация третьего городского района, где российская дипломатическая миссия располагается более 125 лет, и она же предложила организовать совместные гуляния", - добавил посол.

Сам праздник длился целый день и только в первые два часа его проведения насладиться богатой культурной программой пришли свыше 1 тысячи гостей и друзей австрийской стороны, отметил Любинский. В целом же за весь день на фестивале побывали около 3 тысяч гостей, среди которых были и главы зарубежных посольств.

Развитие отношений

Как подчеркнул посол, фестиваль отражает высокий уровень развития российско-австрийских отношений. "Наши отношения имеют традиционно очень тесный и дружеский характер. У нас не бывает резких спадов, даже если анализировать сложные международные ситуации за последние годы", - сказал дипломат.

При этом добрая традиция развития отношений сквозь культуру и искусство возникла давно, еще в 18 и 19 веках. "Мы стараемся совместно с нашими партнерами эти традиции продолжать. В текущем году проводим перекрестный год туризма России и Австрии. Этот год туризма имеет очень сильную культурную составляющую, и мы практически каждый месяц не только в австрийской столице, но и во многих австрийских регионах организуем наши культурные акции, приезд всемирно известных коллективов, исполнителей, и их всех очень хорошо встречают", - отметил Любинский.

Теперь в планах российской дипломатической миссии сделать эту культурную ярмарку традиционной. "Есть общее понимание, что этот совместный праздник мы будем проводить каждый год в последние выходные дни мая", - резюмировал посол.

Завершился же уличный праздник танцами под ритмы русской народной музыки в современной обработке.