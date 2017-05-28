Предложения по развитию волонтерства среди пожилых направят в профильные министерства

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Участники второго Всероссийского форума "серебряных добровольцев" (добровольцев старше 50 лет) составили дорожную карту по развитию волонтерства среди пожилых людей, в ближайшее время этот документ будет направлен в профильные министерства. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"Планируется, что дорожная карта будет направлена как итог форума в Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения и другие органы власти", - сказал Метелев.
По его словам, дорожную карту предложат протестировать руководству пяти регионов. "В настоящий момент перечень регионов уточняется", - добавил собеседник агентства.
Метелев уточнил, что дорожная карта предусматривает, в частности, расширение института наставничества, а также вовлечение опытных волонтеров в работу детских организаций и школ. Также в дорожной карте содержатся предложения по проведению широкой информационной кампании в пенсионных фондах и досуговых клубах.
Второй Всероссийский форум "серебряных добровольцев" прошел с 25 по 28 мая в Нижнем Новгороде и собрал около 300 участников. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров.