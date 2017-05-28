В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасности

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе и нескольких областях Центрального федерального округа на 29 мая из-за сильного ветра и гроз. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.
"Желтый" - это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна. По данным синоптиков, ожидаются дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с.
Кроме столицы, "желтый" уровень опасности объявили в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях.