Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасности

Общество
28 мая, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Синоптики предупреждают о дожде с грозой и ветре до 15-20 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе и нескольких областях Центрального федерального округа на 29 мая из-за сильного ветра и гроз. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

"Желтый" - это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна. По данным синоптиков, ожидаются дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с.

Кроме столицы, "желтый" уровень опасности объявили в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и ряде областей объявлен "желтый" уровень опасности
2
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу полагаться только на свои силы
3
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
4
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
Темы дня
Загрузка...
Реклама