Большинство чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" были задержаны

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" допустила серьезные задержки на прибытие и на вылет рейсов из Домодедова. Как сообщили ТАСС в компании, большинство чартерных рейсов были задержаны, задержки приняли веерный характер.

"К сожалению, большинство чартерных рейсов авиакомпании сегодня были задержаны. По совокупности многих причин задержки приняли веерный характер", - сообщили в пресс- службе компании.

На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час - из Гуанчжоу, на два часа - рейс из Благовещенска, на два с половиной - из Салоников, на более чем пять часов - рейс из Краснодара, более чем на два часа - из Санкт- Петербурга, из Еревана - более чем на три часа, на четыре часа - из Сочи, на шесть часов - из Махачкалы, на четыре часа - из Симферополя, на восемь часов - из Ларнаки, и еще один рейс из Ларнаки - на 11 часов.

Также серьезно были задержаны рейсы на турецком направлении: на полчаса задержался прилет рейса N1102 из Антальи в Домодедово, на два часа - рейс N5722, на три часа - рейс N9102, на два часа 20 минут - рейс N5728, на пять часов - рейс N9308. Максимальная задержка на этом направлении составила 13 часов (N9302).

Также задерживаются вылет в Даламан на два часа, в Салоники - более чем на три часа, в Краснодар - на шесть часов. Кроме того, опаздывают рейсы в Ларнаку, Краснодар, Ереван, Махачкалу, Сочи, Симферополь, Благовещенск, и несколько рейсов в Анталью, максимальная задержка на этом направлении - 13 часов. Отменен вылеты нескольких рейсов в Анталью, Санкт-Петербург.

"Рейс N9303 Москва - Даламан был задержан в связи с необходимостью вынужденной посадки в аэропорту г. Краснодар. Причина - драка пассажиров на борту. Четверо пассажиров были сняты с рейса и в данный момент находятся в г. Краснодар. Рейс был благополучно продолжен и выполнен, обстоятельства происшествия выясняются", - пояснили в компании.

Причины не известны

Время вылета других рейсов переносилось по согласованию с заказчиками, добавили в компании, не раскрыв причины задержек.

"Всем пассажирам, оказавшимся на момент вылета в аэропортах, были предоставлены услуги в соответствии с ФАП (Федеральные авиационные правила - прим. ТАСС). Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и заверяет, что все обязательства перед пассажирами будут выполнены с максимально возможной оперативностью", - отметили в пресс-службе "ВИМ-Авиа".