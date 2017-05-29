Российско-американский форум "Диалог Форт-Росс" впервые пройдет в России

ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Российские и американские политики, культурные деятели и эксперты обсудят пути развития сотрудничества и преодоления противоречий двух стран на форуме "Диалог Форт-Росс", который пройдет в Пскове и Изборске 29-30 мая.

В конференции примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководство Псковской области и других регионов страны, руководители компаний "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк" и "Совкомфлот", видные международные эксперты. США на конференции представят американский посол в России Джон Теффт, президент "Общества по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер, политологи и представители СМИ.

Направления дискуссии

Как сообщили ТАСС организаторы форума, его первый день будет посвящен культурному сотрудничеству. В конференции "Навстречу друг другу: российские первопроходцы и американские пионеры" примут участие руководители музеев России и США, которые "знают и ценят наследие Русской Америки", отметил собеседник агентства. Он напомнил, что многие российские и американские музеи поддерживают предпринимательские и общественные инициативы, направленные на расширение взаимодействия двух стран.

Вместе со специалистами музейного дела актуальные проблемы культурного наследия и развития сотрудничества обсудят губернаторы, дипломаты и представители благотворительных фондов.

Во второй день внимание участников форума, представляющих деловые круги и экспертное сообщество России и США, будет сконцентрировано на потенциале взаимодействия двух государств в области энергетики. Также, как ожидается, Российский совет по международным делам (РСМД) и вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) представят совместный доклад "Дорожная карта российско-американских отношений".

Впервые в России

Форум, который в течение шести лет проходит в США, состоится в России впервые. С инициативой провести мероприятие и на российской территории выступила спонсорирующая конференцию компания "Транснефть" на первом заседании межведомственной рабочей группы при МИД России по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США, которое прошло 25 мая.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС Швыдкой, место для организации форума выбрано не случайно. "Форт-Росс и Изборская крепость - крепости-побратимы", - рассказал он. По словам спецпредставителя президента РФ, проведение подобной конференции в России - "очень полезная инициатива, особенно в нынешний непростой период".

Швыдкой также напомнил, что в июне 2010 года Форт-Росс посетил занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев.

В посольстве США в Москве выразили уверенность, что проведение конференции "будет способствовать диалогу и сотрудничеству между американцами и россиянами". "Участие посла США Теффта в этом форуме показывает приверженность США идее межкультурных обменов между народами наших стран", - указали в диппредставительстве.

Счастливое место

Форт-Росс - бывшее русское поселение и крепость, в настоящий момент имеет статус исторического парка в штате Калифорния и национальной исторической достопримечательности. Форт, расположенный на крутом и обрывистом Тихоокеанском побережье, был основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьма Вологодской губернии Иваном Кусковым. С 1808 по 1812 годы крепость носила название Форт Румянцева, а 13 августа 1812 года получила официальное название Форт-Росс и стало самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания.

Именно в Форт-Росс появились первые в Калифорнии ветряные мельницы, фруктовые сады и виноградники. В 1837 году здесь же начались первые систематические наблюдения за погодой.

Форт-Росс называют счастливым местом, он никогда не воевал, а то оружие, которое там хранится, стреляло только в двух случаях: когда нужно было приветствовать гостей или дать сигнал морякам об опасности налететь на скалы. Русские первопроходцы пришли на калифорнийскую землю с миром и принесли первую медицину, первое сельское хозяйство.

Самую деятельную поддержку развитию парка оказывает генеральное консульство РФ в Сан-Франциско.