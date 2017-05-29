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Основная волна ЕГЭ-2017 начнется в России экзаменами по географии и информатике

Общество
29 мая, 0:20 UTC+3 МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В основном периоде примет участие 703 тыс. человек

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году начинается в России с экзаменов по географии и информатике.

"В основном периоде примет участие 703 тыс. человек, 618 тыс. из них - выпускники текущего года", - сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он добавил, что ЕГЭ пройдет в 5 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Самым популярным предметом по выбору, по словам Кравцова, остается обществознание, кроме того, выросло число сдающих историю, биологию и химию. Глава Рособрнадзора также отметил, что в 2017 году большинство детей снова выбрали для сдачи и базовый, и профильный уровень по математике. "Так как у выпускников есть возможность сдавать и профильную, и базовую (математику - прим. ТАСС), у нас тенденция к тому, что выбирают обе математики - морально, может, выпускникам комфортнее", - сказал Кравцов.

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В этом году школьные выпускные испытания практически не изменились. Единственным существенным отличием стал отказ от тестовой части в ЕГЭ еще по трем предметам: физике, химии и биологии. Таким образом, на данный момент она остается только в экзамене по английскому языку.

Что касается технологических изменений, в 2017 году уже в 40% ППЭ контрольные измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в самой аудитории перед экзаменом, чтобы избежать утечек и других нарушений. Кроме того, уже в этом году число аудиторий с онлайн-наблюдением увеличится с 83 до 90%.

29 мая в Ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора состоится пресс-конференция, посвященная старту основного периода ЕГЭ. В ней примет участие глава Минобрнауки Ольга Васильева и руководитель Рособрнадзора. В ходе пресс-конференции расскажут, как завершились первые экзамены, также выступят специалисты, ответственные за проведение ЕГЭ, и выпускники прошлого года, набравшие на ЕГЭ максимальные 100 баллов. Кроме того, планируются прямые включения из регионов.

Основная волна ЕГЭ завершится 1 июля. Досрочная волна Единого госэкзамена проходила с 23 марта по 14 апреля. В ней приняли участие 44 тыс. человек. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, за исключением Чукотского автономного округа, в 275 пунктах проведения экзаменов. ЕГЭ досрочной волны прошли без сбоев.

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