В США отмечают 100-летие со дня рождения Джона Кеннеди

Абэ приказал сделать все для защиты населения Японии в связи с запуском ракеты КНДРМеждународная панорама 29 мая, 1:35
"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера командыСпорт 29 мая, 1:13
Итоги стыковых матчей РФПЛ: "Арсенал" остался в элите, а вместо Оренбурга - ХабаровскСпорт 29 мая, 0:54
ВС Южной Кореи сообщили об испытании КНДР ракетыМеждународная панорама 29 мая, 0:45
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признался в получении взятокПроисшествия 29 мая, 0:33
Игорь Акинфеев признан вратарем года по версии журнала "Огонек"Спорт 29 мая, 0:13
Единороссы подводят итоги праймериз к сентябрьским выборамПолитика 29 мая, 0:10
"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военныеАрмия и ОПК 29 мая, 0:05
Пилот "Формулы-1" Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке "Инди 500"Спорт 28 мая, 22:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Столетие со дня рождения 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917-1963) отмечают 29 мая в США. Торжественные мероприятия пройдут в Президентской библиотеке и музее имени Кеннеди в Бостоне, где к круглой дате открылась выставка "Джей-Эф-Кей - 100: вехи и воспоминания" (JFK at 100: Milestones and Mementos).
На ней представлены экспонаты, связанные с его детством и юностью, флаг с торпедного катера PT-109, которым Кеннеди командовал в годы Второй мировой войны на тихоокеанском театре боевых действий, его кресло из Белого дома, а также документы, относящиеся к периоду Кубинского кризиса и наброски речи о гражданских правах.
Некоторые из включенных в экспозицию предметов никогда не выставлялись ранее, в частности личные вещи Кеннеди - солнечные очки, галстуки, подарки, полученные им от его близких.
В связи с юбилеем Почтовая служба США выпустила марку, а Президентская библиотека имени Кеннеди организовала международный конкурс фотографий, на которых запечатлены места в разных странах, названные в память о бывшем главе государства.
"Джон Кеннеди вошел в историю, - заявила в видеосюжете, подготовленном к юбилею, дочь 35-го президента Кэролайн Кеннеди. - Сто лет - долгий срок, но я думаю, что наследие Джона Кеннеди и те ценности, которые он отстаивал, сохранятся и в будущем".
"Президент Кеннеди вдохновил поколение, которое изменило Америку, - отметил в канун юбилея Джек Шлоссберг, внук прежнего лидера страны. - Данное поколение в свою очередь передало это вдохновение своим детям и внукам. Сейчас, отмечая столетие со дня рождения моего деда, мы вновь повторяем его призыв служить своей стране, проявлять мужество и изобретательность, стремиться к единству и помогать новому поколению в том, чтобы оно на примере Джона Кеннеди могло реагировать на те вызовы, которые перед ним возникнут".
Джон Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс), окончил Гарвардский университет и поступил в 1941 году на службу в резерв ВМС США. В годы Второй мировой войны он командовал торпедными катерами на тихоокеанском театре военных действий, был награжден медалями. После войны добился избрания в Палату представителей США от штата Массачусетс, затем был избран в Сенат. На президентских выборах 1960 года он одержал победу над кандидатом от Республиканской партии Ричардом Никсоном и в 43 года стал самым молодым президентом в истории страны.
За время своего президентства Кеннеди резко увеличил число американских военных советников в Южном Вьетнаме, в апреле 1961 года санкционировал операцию ЦРУ по вторжению на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. В октябре 1962 года разразился "Кубинский ракетный кризис" - жесткое противостояние США и СССР в связи с развертыванием Соединенными Штатами ядерного оружия в Турции и размещением советских ракет на острове Свободы.
В сфере внутренней политики Кеннеди поддерживал движение за гражданские права, подписал распоряжение об отмене дискриминации при найме на работу и создал президентскую комиссию по правам женщин.
22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит во время поездки в Даллас (штат Техас). Расследовавшая убийство специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном пришла к выводу, что снайпером-одиночкой был экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Ли Харви Освальд (1939-1963), застреленный через два дня после убийства президента.