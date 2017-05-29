В США отмечают 100-летие со дня рождения Джона Кеннеди

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Столетие со дня рождения 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917-1963) отмечают 29 мая в США. Торжественные мероприятия пройдут в Президентской библиотеке и музее имени Кеннеди в Бостоне, где к круглой дате открылась выставка "Джей-Эф-Кей - 100: вехи и воспоминания" (JFK at 100: Milestones and Mementos).

На ней представлены экспонаты, связанные с его детством и юностью, флаг с торпедного катера PT-109, которым Кеннеди командовал в годы Второй мировой войны на тихоокеанском театре боевых действий, его кресло из Белого дома, а также документы, относящиеся к периоду Кубинского кризиса и наброски речи о гражданских правах.

Некоторые из включенных в экспозицию предметов никогда не выставлялись ранее, в частности личные вещи Кеннеди - солнечные очки, галстуки, подарки, полученные им от его близких.

След в истории

В связи с юбилеем Почтовая служба США выпустила марку, а Президентская библиотека имени Кеннеди организовала международный конкурс фотографий, на которых запечатлены места в разных странах, названные в память о бывшем главе государства.

"Джон Кеннеди вошел в историю, - заявила в видеосюжете, подготовленном к юбилею, дочь 35-го президента Кэролайн Кеннеди. - Сто лет - долгий срок, но я думаю, что наследие Джона Кеннеди и те ценности, которые он отстаивал, сохранятся и в будущем".

"Президент Кеннеди вдохновил поколение, которое изменило Америку, - отметил в канун юбилея Джек Шлоссберг, внук прежнего лидера страны. - Данное поколение в свою очередь передало это вдохновение своим детям и внукам. Сейчас, отмечая столетие со дня рождения моего деда, мы вновь повторяем его призыв служить своей стране, проявлять мужество и изобретательность, стремиться к единству и помогать новому поколению в том, чтобы оно на примере Джона Кеннеди могло реагировать на те вызовы, которые перед ним возникнут".

Самый молодой президент в истории США

Джон Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс), окончил Гарвардский университет и поступил в 1941 году на службу в резерв ВМС США. В годы Второй мировой войны он командовал торпедными катерами на тихоокеанском театре военных действий, был награжден медалями. После войны добился избрания в Палату представителей США от штата Массачусетс, затем был избран в Сенат. На президентских выборах 1960 года он одержал победу над кандидатом от Республиканской партии Ричардом Никсоном и в 43 года стал самым молодым президентом в истории страны.

За время своего президентства Кеннеди резко увеличил число американских военных советников в Южном Вьетнаме, в апреле 1961 года санкционировал операцию ЦРУ по вторжению на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. В октябре 1962 года разразился "Кубинский ракетный кризис" - жесткое противостояние США и СССР в связи с развертыванием Соединенными Штатами ядерного оружия в Турции и размещением советских ракет на острове Свободы.

В сфере внутренней политики Кеннеди поддерживал движение за гражданские права, подписал распоряжение об отмене дискриминации при найме на работу и создал президентскую комиссию по правам женщин.

22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит во время поездки в Даллас (штат Техас). Расследовавшая убийство специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном пришла к выводу, что снайпером-одиночкой был экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Ли Харви Освальд (1939-1963), застреленный через два дня после убийства президента.