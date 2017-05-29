В США День поминовения отметят возложением венков и парадами

Абэ приказал сделать все для защиты населения Японии в связи с запуском ракеты КНДРМеждународная панорама 29 мая, 1:35
"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера командыСпорт 29 мая, 1:13
Итоги стыковых матчей РФПЛ: "Арсенал" остался в элите, а вместо Оренбурга - ХабаровскСпорт 29 мая, 0:54
ВС Южной Кореи сообщили об испытании КНДР ракетыМеждународная панорама 29 мая, 0:45
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признался в получении взятокПроисшествия 29 мая, 0:33
Игорь Акинфеев признан вратарем года по версии журнала "Огонек"Спорт 29 мая, 0:13
Единороссы подводят итоги праймериз к сентябрьским выборамПолитика 29 мая, 0:10
"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военныеАрмия и ОПК 29 мая, 0:05
Пилот "Формулы-1" Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке "Инди 500"Спорт 28 мая, 22:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальный праздник - День поминовения (Memorial Day) - отмечается 29 мая в США. По традиции в этот день американцы вспоминают соотечественников, павших на полях сражений во всех войнах, которые когда-либо вели Соединенные Штаты, и на национальных военных кладбищах устанавливают флажки у каждого надгробия.
Традиционная церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата состоится на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне, а затем по Конститьюшн-авеню в центре американской столицы пройдет парад.
В Нью-Йорке празднование начнется с возложения венков к Мемориалу ветеранов на территории церкви св. Анастасии в районе Куинс. Оттуда двинется колонна, в составе которой - ветераны, отряды бойскаутов и школьные оркестры.
Еще один парад пройдет по Третьей авеню на Манхэттене. Это - один из старейших парадов, регулярно проходящих в США. В нынешнем году он состоится в 150-й раз. В нем примут участие члены "Объединенного союза ветеранов", а также сотрудники нью-йоркской полиции и пожарные; по завершении парада на армейской базе Форт-Гамльтон на Стейтен-Айленде будет дан салют из 21 артиллерийского орудия.
В Нью-Йорке ко Дню поминовения приурочены мероприятия, проводимые в рамках Недели флота, в которых в нынешнем году участвуют пять кораблей ВМС США, два катера Береговой охраны, еще четыре катера Военно-морской академии, экспедиционно-океанографическое судно, а также около 3,7 тысячи американских военных моряков и морских пехотинцев. По случаю Дня поминовения на кораблях в гавани Нью-Йорка состоятся торжественные церемонии, а в церквях пройдут поминальные службы.
День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, отдавая дань памяти погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище. К концу XIX века эта дата, называвшаяся тогда "День наград" (Decoration Day), отмечалась уже практически на всей территории страны, а после Первой мировой войны в этот день стали вспоминать погибших во всех вооруженных конфликтах с участием США.
В 1968 году в соответствии с Законом о праздничных днях (Uniform Holidays Bill) День поминовения стали отмечать в последний понедельник мая. Он считается неофициальным началом летнего сезона отпусков.