В США День поминовения отметят возложением венков и парадами

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальный праздник - День поминовения (Memorial Day) - отмечается 29 мая в США. По традиции в этот день американцы вспоминают соотечественников, павших на полях сражений во всех войнах, которые когда-либо вели Соединенные Штаты, и на национальных военных кладбищах устанавливают флажки у каждого надгробия.

Возложения венков и парады

Традиционная церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата состоится на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне, а затем по Конститьюшн-авеню в центре американской столицы пройдет парад.

В Нью-Йорке празднование начнется с возложения венков к Мемориалу ветеранов на территории церкви св. Анастасии в районе Куинс. Оттуда двинется колонна, в составе которой - ветераны, отряды бойскаутов и школьные оркестры.

Еще один парад пройдет по Третьей авеню на Манхэттене. Это - один из старейших парадов, регулярно проходящих в США. В нынешнем году он состоится в 150-й раз. В нем примут участие члены "Объединенного союза ветеранов", а также сотрудники нью-йоркской полиции и пожарные; по завершении парада на армейской базе Форт-Гамльтон на Стейтен-Айленде будет дан салют из 21 артиллерийского орудия.

Мероприятия в гавани Нью-Йорка

В Нью-Йорке ко Дню поминовения приурочены мероприятия, проводимые в рамках Недели флота, в которых в нынешнем году участвуют пять кораблей ВМС США, два катера Береговой охраны, еще четыре катера Военно-морской академии, экспедиционно-океанографическое судно, а также около 3,7 тысячи американских военных моряков и морских пехотинцев. По случаю Дня поминовения на кораблях в гавани Нью-Йорка состоятся торжественные церемонии, а в церквях пройдут поминальные службы.

История праздника

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, отдавая дань памяти погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище. К концу XIX века эта дата, называвшаяся тогда "День наград" (Decoration Day), отмечалась уже практически на всей территории страны, а после Первой мировой войны в этот день стали вспоминать погибших во всех вооруженных конфликтах с участием США.

В 1968 году в соответствии с Законом о праздничных днях (Uniform Holidays Bill) День поминовения стали отмечать в последний понедельник мая. Он считается неофициальным началом летнего сезона отпусков.