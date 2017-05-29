Русская школа "Грамота" в Канаде удостоена национальной премии "Серебряный лучник"

ОТТАВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Русская школа "Грамота" в Монреале, которая является крупнейшим русскоязычным учебным заведением в Северной Америке, удостоена гран-при национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщила исполнительный директор премии Надежда Явдолюк.

"Крупнейшая русская школа в Северной Америке получила премию в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" за разработку ее коллективом Комплексной программы по гуманитарным предметам для русских школ за рубежом", - сказала она. По ее словам, программа была представлена в виде проекта на конкурс "Серебряный Лучник" - США в 2016 году.

Это разработка полноценной гуманитарной программы на базе государственных образовательных стандартов, адаптированной для факультативного субботнего преподавания детям-билингвам и доступной для использования в русских школах за рубежом. Явдолюк добавила, что торжественное вручение награды состоялось 27 мая на выпускном вечере школы, а в церемонии принял участие генеральный консул России в Монреале Юрий Беджанян.

"Для нас это огромная честь, потому что нашу работу признала Россия. Это значит, что мы соответствуем требованиям российской школьной программы, а следовательно - мы выполнили, поставленные перед собой задачи", - сказала корреспонденту ТАСС директор школы Татьяна Кругликова. По ее словам, коллектив учебного заведения уже получал премию "Серебряный лучник" в 2015 году за проект "Живая летопись войны".

"Наши ученики сделали интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, которые проживают в Монреале, мы также отсканировали их документы и выложили их на специальный сайт. Благодаря этому несколько участников войны смогли найти своих родственников в России и Белоруссии", - рассказала собеседница агентства.

Русская школа "Грамота" была основана в Монреале 22 года назад. "Сейчас у нас обучаются почти 600 учеников в возрасте от трех до 17 лет, работают около 40 преподавателей", - сообщила Кругликова. Дети учатся по новейшим российским учебникам и уникальным дидактическим разработкам для русской школы за рубежом. Уже много лет в школе работает группа русского языка как иностранного для малышей и младших школьников, кроме того, здесь регулярно формируются группы русского языка для взрослых канадцев.

О премии

Премия "Серебряный Лучник" - США учреждена попечительским советом национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в рамках номинации "Коммуникации в глобальном мире" и является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории США. Цель конкурса "Серебряный Лучник" - США - привлечь к участию авторов проектов, которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи и направлены на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство.

Состав номинаций определяется ежегодно. Победители получают статуэтку оригинального дизайна "Серебряный Лучник" и диплом, а авторы лучших проектов награждаются дипломами.