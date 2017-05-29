"Известия": в РФ разрабатывается проект закона о деятельности психологов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межфакультетская рабочая группа по разработке законопроекта о психологической помощи населению создана в МГУ, его основные положения планируется подготовить к осени. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила директор центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу.

"На мой взгляд, закон о психологической помощи станет важной вехой в развитии этого вида деятельности в нашей стране. В первую очередь он нужен, потому что границы и сфера деятельности психологов до конца нигде не определены, поэтому очень часто они смешиваются с медицинской деятельностью", - рассказала она, отметив, что в законопроекте будут прописаны права и обязанности не только специалистов, но и клиентов, которые на настоящий момент юридически не защищены от последствий деятельности непрофессионалов.

"Гораздо серьезнее проблема, связанная с услугами, которых на рынке очень много, - экстрасенсорика, магия, парапсихология. Все то, что нельзя с научной точки зрения назвать видом психологической помощи. А термины при этом используются очень похожие, и люди путаются", - подчеркнула Шойгу. По ее мнению, именно поэтому важно сформировать систему регулирования данной сферы - "чтобы человек понимал, чего он может ждать от специалиста-психолога и чего нет, какие предложения психолога должны насторожить".

В законопроекте также планируется прописать санкции за нарушение положений этического кодекса психолога и требования к квалификации специалистов. "Это уровень образования не ниже высшего. Нельзя работать психологом, окончив двухмесячные курсы. Обсуждается вариант сертификации специалистов", - сообщила директор ЦЭПП.

На данный момент в России психологическая деятельность не лицензируется и не регулируется законодательно, поэтому не существует гарантий и критериев качества оказания психологической помощи. Аналогичный законопроект вносился в Госдуму депутатами от Общероссийского народного фронта (ОНФ) в июне 2014 г., однако так и не был принят. Как отмечают "Известия", вынести на общественное обсуждение новый документ планируется к началу учебного года.