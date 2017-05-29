"Известия": в Госдуме готовят законопроекты о частных охранниках и детективах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Законопроекты "О частной охранной деятельности" и "О частной детективной деятельности", призванные легализовать статус телохранителей и частных охранников, а также расширить полномочия частных детективов, готовятся в Госдуме. Об этом со ссылкой на зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного сообщает в понедельник газета "Известия".

Как отмечает издание, разработка законопроектов началась после принятия в марте на Межпарламентской ассамблее государств - членов СНГ соответствующих модельных законов: как и другие участники ассамблеи, Россия должна разработать на их основе собственное законодательство в данной сфере. Как пояснил "Известиям" Выборный, действующий в РФ на данный момент закон "О частной охранной и детективной деятельности", принятый еще в 1992 г., "безнадежно устарел, это признают и власть, и бизнес".

"Фактически мы легализуем профессию телохранителя. В России существует и действует рынок личной охраны, но вне правового поля их права и обязанности никак не регулируются", - рассказал изданию Выборный. В новый законопроект "О частной охранной деятельности" включат положение о том, что получить статус телохранителя смогут лишь прошедшие спецподготовку профессионалы со стажем работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет.

Кроме того, законопроект должен ликвидировать существенный пробел в законодательстве - на сегодняшний день договор с телохранителями заключается только на охрану имущества, охранять жизнь человека они не имеют права. Так, в документе будет прописано право на ношение и применение огнестрельного оружия и спецсредств, на причинение вреда нападавшему "в пределах, установленных законодательством", а также право задержать посягнувшего на здоровье или жизнь охраняемого лица, либо на жизнь самого телохранителя. Наконец, в законопроекте будет прописан порядок привлечения частных охранных предприятий (ЧОП) к охране объектов в условиях военного времени или чрезвычайного положения.

Законопроект "О частной детективной деятельности" даст детективам полномочия официально запрашивать документы у органов власти и встречаться с подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Изменения коснутся и регулирования сведений об оказании услуг заказчику: детективы будут вправе не разглашать "детективную тайну". По данным газеты, в документе также будет прописана их обязанность страховать риск ответственности за нарушение договора и за причинение ущерба здоровью, имуществу или жизни во время расследования.

По данным газеты, в настоящий момент в Госдуме формируется рабочая группа по доработке законопроектов, в которую войдут представители Совета Федерации и Госдумы, Росгвардии, МВД, ФАС, а также профильного комитета по безопасности и предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.