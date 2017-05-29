Путин утвердил введение надзора за лицами, которые отбыли срок за тяжкие преступления

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил поправки в закон, регламентирующий вопросы административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Федеральный закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 17 мая и одобрен Советом Федерации 24 мая 2017 года.

Одобренные поправки предусматривают введение обязательного административного контроля за лицами, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, после освобождения этих осужденных из мест лишения свободы. Из документа следует, что поднадзорное лицо обязано являться в орган внутренних дел от одного до четырех раз в месяц. Осужденным также запрещается выезд за пределы территории, установленной судом.