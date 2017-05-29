Патриарх Кирилл стал почетным доктором Киргизско-российского славянского университета

БИШКЕК, 29 мая. /ТАСС/. Звание почетного доктора Киргизско-Российского славянского университета (КРСУ) им. Ельцина присуждено патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Указ о присвоении звания в понедельник зачитал ректор вуза Владимир Нифадьев.

"За огромный вклад в укрепление мира и дружеских связей между народами Кыргызстана и России, за развитие духовности и нравственных принципов и человеческих отношений между людьми, за поддержку КРСУ, присвоить Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звание почетного доктора", - огласил решение Ученого совета Нифадьев, он также вручил патриарху докторскую мантию и диплом.

Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил профессорско-преподавательский состав и отметил, что, получая образование, человек учится отвечать за свои слова. "Когда открываешь интернет и погружаешься в стихию дискуссий, первое, что меня поражает - безответственность людей за произнесенные слова. В научном сообществе это невозможно. Научное сообщество - это то место, где человек по-настоящему приучается нести ответственность за каждое слово", - сказал он, добавив, что годы, связанные с Ленинградской духовной академией, "были самыми счастливыми".

Гостям была представлена книга патриарха "Свобода и ответственность: в поисках гармонии" на киргизском языке, в которой он рассуждает о соотношении свободы человека и нравственной ответственности в современном мире.

Ранее почетными докторами КРСУ были избраны президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а также некоторые другие политические и общественные деятели.

Патриарх Кирилл прибыл в Киргизию с Первосвятительским визитом 27 мая. В рамках этого визита он освятил Воскресенский кафедральный собор Бишкека и камень на месте строительства православной гимназии при кафедральном соборе святого князя Владимира. Также предстоятель РПЦ встретился с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и муфтием республики Максатбеком ажы Токтомушевым.

Об университете

Киргизско-российский славянский университет был открыт в 1993 году в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами. В 2004 году указом президента Киргизии университету было присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина.

В настоящее время в университете функционируют семь факультетов, 88 кафедр, шесть научно-исследовательских институтов, 15 научных и образовательных центров. В университете обучаются более 9 тыс. студентов, из них 624 - по заочной форме. Всего за счет бюджета РФ и республиканского бюджета Киргизии обучается 3019 студентов, в том числе за счет квоты для соотечественников и иностранных граждан из СНГ - 128 человек.