Компания МТС подключила арктический Салехард к скоростному интернету

Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь годаСпорт 29 мая, 10:43
Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизацииЭкономика и бизнес 29 мая, 10:39
Адвокаты Януковича просят суд обеспечить явку на заседание генпрокурора УкраиныМеждународная панорама 29 мая, 10:22
НМГ и Федор Бондарчук создают школу кино и телевидения "Индустрия"Общество 29 мая, 10:17
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"Политика 29 мая, 10:13
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о РоссииМеждународная панорама 29 мая, 10:09
Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATPСпорт 29 мая, 10:08
Московские таксисты смогут с 5 июня подать заявки на городские субсидииМосква 29 мая, 10:07
Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат РоссииСпорт 29 мая, 9:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Компания МТС запустила в эксплуатацию широкополосный доступ (ШПД) к интернету в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживают 49 тыс. человек.
"Подключение объектов к сети ШПД на этапе "последней мили" - непосредственно до здания - происходит по беспроводной связи с помощью радиосигнала. Благодаря такой технологии обеспечение услугой осуществляется в максимально короткие сроки - даже на труднодоступных объектах связь устанавливается в течение недели", - уточнили в пресс-службе компании
По словам директор МТС в ЯНАО Александра Самуйлова, в дополнение к домашнему интернету ямальцы могут также подключить спутниковое телевидение не только в Салехарде, но и в удаленных населенных пунктах по всему Ямалу.