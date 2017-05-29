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Компания МТС подключила арктический Салехард к скоростному интернету

Общество
29 мая, 9:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

Жители удаленных населенных пунктов Ямала также получили возможность подключить спутниковое телевидение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Компания МТС запустила в эксплуатацию широкополосный доступ (ШПД) к интернету в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживают 49 тыс. человек.

"Подключение объектов к сети ШПД на этапе "последней мили" - непосредственно до здания - происходит по беспроводной связи с помощью радиосигнала. Благодаря такой технологии обеспечение услугой осуществляется в максимально короткие сроки - даже на труднодоступных объектах связь устанавливается в течение недели", - уточнили в пресс-службе компании

По словам директор МТС в ЯНАО Александра Самуйлова, в дополнение к домашнему интернету ямальцы могут также подключить спутниковое телевидение не только в Салехарде, но и в удаленных населенных пунктах по всему Ямалу.

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