НМГ и Федор Бондарчук создают школу кино и телевидения "Индустрия"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Национальная Медиа Группа" (НМГ), режиссер Федор Бондарчук, а также продюсеры кинокомпании "Водород" Михаил Врубель и Андрей Андрющенко создают школу кино и телевидения "Индустрия". Специализированная академия объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения творческих кадров. Об этом сообщили в пресс-службе НМГ.
В рамках дополнительного профессионального образования слушатели школы пройдут двухгодичные программы сценарного и операторского мастерства, а также режиссуры кино. В "Индустрии" профессионалы киноиндустрии будут вести практические занятия, на которых поделятся со студентами знаниями и опытом. После окончания курсов выпускников ждет обширная программа стажировок, отметили в НМГ.
"Очевидно, что без новых молодых профессионалов у индустрии нет перспектив роста. Мы верим в потенциал образовательного проекта и намерены участвовать в его реализации как партнер", - приводят в пресс-службе слова генерального директора НМГ Ольги Паскиной.
Как отметили в пресс-службе, официальная презентация школы состоится 13 июня 2017 года в рамках "Кинотавра" в Сочи.