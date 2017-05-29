НМГ и Федор Бондарчук создают школу кино и телевидения "Индустрия"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Национальная Медиа Группа" (НМГ), режиссер Федор Бондарчук, а также продюсеры кинокомпании "Водород" Михаил Врубель и Андрей Андрющенко создают школу кино и телевидения "Индустрия". Специализированная академия объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения творческих кадров. Об этом сообщили в пресс-службе НМГ.

В рамках дополнительного профессионального образования слушатели школы пройдут двухгодичные программы сценарного и операторского мастерства, а также режиссуры кино. В "Индустрии" профессионалы киноиндустрии будут вести практические занятия, на которых поделятся со студентами знаниями и опытом. После окончания курсов выпускников ждет обширная программа стажировок, отметили в НМГ.

"Очевидно, что без новых молодых профессионалов у индустрии нет перспектив роста. Мы верим в потенциал образовательного проекта и намерены участвовать в его реализации как партнер", - приводят в пресс-службе слова генерального директора НМГ Ольги Паскиной.

Как отметили в пресс-службе, официальная презентация школы состоится 13 июня 2017 года в рамках "Кинотавра" в Сочи.