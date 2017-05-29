В СПЧ согласны с предложением депутата проверить законность эвакуации машин без номеров

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил согласие с предложением председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР) проверить законность эвакуации в Москве автомобилей без номеров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Федотов подчеркнул, что в СПЧ был рассмотрен запрос депутата о регламенте эвакуации транспортных средств в целях профилактики и предотвращения террористических угроз, принятых Антитеррористической комиссией Москвы.
"Согласны с вами в том, что порядок принудительной эвакуации автотранспорта с отсутствующими государственными номерными знаками противоречит действующему законодательству и правовой позиции Верховного суда РФ, допускающими стоянку автомобилей без государственных знаков", - говорится в письме Федотова к Нилову (копия есть в распоряжении ТАСС).
Отмечается, что в связи с этим СПЧ направил депутатский запрос прокурору Москвы Владимиру Чурикову "с просьбой провести проверку соответствия упомянутого регламента законодательству РФ и принять меры прокурорского реагирования".
В апреле этого года Антитеррористическая комиссия Москвы в целях профилактики и предотвращения террористических угроз приняла специальный регламент об эвакуации транспортных средств. В соответствии с ним сотрудники правоохранительных органов вправе осуществлять транспортировку "припаркованных автомобилей без государственных номеров на специальную стоянку для последующей проверки".
В этой связи 5 мая Нилов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой "провести проверку законности и обоснованности" эвакуации в Москве автомобилей без номеров. В своем обращении депутат подчеркнул, что "правилами дорожного движения не предусмотрена ответственность за парковку транспортного средства с отсутствующими на нем государственными номерами", поэтому "эвакуация автомобиля без номеров будет осуществляться незаконно". Он отметил, что положения регламента "могут привести к существенному нарушению прав автовладельцев и противоречат фундаментальному принципу права - презумпции невиновности".