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В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства

Общество
29 мая, 10:56 дата обновления: 29 мая, 10:57 UTC+3

Указом президента правительству поручено в течение трех месяцев утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что это решение принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

Тем же документом правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года. 

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