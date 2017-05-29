Кузнецова сообщила о росте числа осужденных, безработных и бездомных детей-сирот

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что десятки тысяч детей-сирот старше 18 лет не получили гарантированное государством по достижению 18 лет жилье.

"Остается проблемой обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Ежегодно возрастает численность детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, не обеспеченных жилыми помещениями", - сказала она на заседании рабочей группы Общественного совета при детском омбудсмене.

По словам Кузнецовой, численность бездомных сирот в 2015 году составила 96 тыс. 798 человек, в 2016 году их было более 109 тыс., что на 13% больше, чем в 2015 году. Также на 8,5% выросло число сирот в возрасте старше 23 лет, которые так и не получили жилье.

В свою очередь, представитель Минобра Ирина Романова подтвердила, что в очереди на жилье стоят 150 тыс. граждан из числа детей-сирот в возрасте старше 18 лет.

Кроме того, Кузнецова в ходе заседания отметила, что за последние два года выросла численность детей-сирот младше 18 лет, приговоренных к отбыванию наказания в воспитательных колониях. "Так, в 2015 году их число составило 220 человек, в 2016 году - 271. При этом растет доля таких людей от общей численности осужденных", - проинформировала она.

По словам детского омбудсмена, увеличилось и количество безработных из числа детей-сирот. "В 2015 году - 15 тыс. человек, в 2016 году - 16 тыс. с лишним человек", - уточнила она.