Экспедиция "На Восток" по Арктике одолела треть пути и добралась до Таймыра

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Экспедиция "На Восток", участники которой на вездеходах планируют проехать по маршруту Архангельск - Петропавловск-Камчатский по арктическим территориям, одолела треть пути и добралась до Таймыра (Красноярский край). Об этом сообщила пресс-служба администрация Таймыра.

"Через столицу Таймыра прошла экспедиция "На Восток", стартовавшая 14 апреля в Архангельске. Протяженность маршрута по бездорожью составляет 10 тыс. километров. Конечной точкой станет Петропавлоск-Камчатский, куда участники экспедиции планируют добраться в ноябре 2017 года. На сегодняшний день группа преодолела треть запланированного пути", - сообщили в пресс-службе.

В составе экспедиции восемь путешественников под руководством исследователя, конструктора и члена Русского географического общества из Санкт-Петербурга Алексея Гарагашьяна. Они передвигаются на четырех вездеходах российского производства "Шерп". Главной целью экспедиции является проверка транспортной доступности северных территорий страны в условиях полярного лета - по некоторым участкам пути никогда не проходила техника.

После Дудинки экспедиция отправилась в Норильск, где пройдет плановое обслуживание техники. Затем группа отправится через Плато Путорана в сторону поселка Ессей, который находится на севере Эвенкийского района Красноярского края. Как отметил руководитель экспедиции, это - самый сложный участок запланированного маршрута.

На протяжении всего маршрута, участники снимают фильм "Великая Россия" о природе, жизни и обычаях местного населения, а так же о трудностях и приключениях экспедиции.