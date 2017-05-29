Первый в сезоне круизный теплоход не смог зайти в Архангельск из-за льда на Белом море

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Теплоход "Русь Великая" в ходе туристического рейса не смог зайти на Соловецкие острова и в Архангельск из-за ледовой обстановки в Белом море, сообщила ТАСС генеральный директор туркомпании "Помор-тур" Татьяна Бестужева. Предполагалось, что пассажиры теплохода станут первыми в этом году туристами, прибывшими в Архангельск с моря.
"Они не смогли к Соловкам подойти из-за льда, повернули. (…) Это судно "река-море", идет по побережью, а там лед", - пояснила Бестужева.
Как сообщил ТАСС член правления Архангельской региональной туристской ассоциации, финансовый директор туркомпании "Помор-тур" Сергей Никулин, 29 мая "Русь Великая" должна была прийти в Архангельск с первыми в этом сезоне туристами, которые прибыли бы в город по морю, здесь планировалась двухдневная стоянка. До этого судно должно было также на два дня зайти на Соловки.
Следующий заход туристического круиза на Соловки планируется 7-8 июня, в Архангельск - 9-10 июня. "Если позволит погода", - уточнил Никулин.