Матвиенко: "Десятилетие детства" станет продолжением Стратегии действий в интересах детей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект "Десятилетие детства", утвержденный президентом РФ, станет продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей, реализация которой завершается в этом году. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации стратегии.

Она отметила, что в этом году Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, ознаменован указом президента РФ об объявлении в России Десятилетия детства. "Только что нам его (указ) доставили", - отметила Матвиенко. По ее словам, этот проект станет продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

"Мы очень рады. Мы уверены, что указ станет закономерным продолжением Национальной стратегии в интересах детей, которую Владимир Владимирович Путин утвердил пять лет назад. Таким образом, вопросы защиты детства подтверждены главой государства на предстоящее десятилетие как важнейшие и приоритетные", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что годы всегда идут быстро, но важно, чтобы они еще были и плодотворными. "Это как раз тот случай, нам вместе удалось существенно продвинуться в решении многих проблем. Достаточно сказать, что в период реализации стратегии за счет семейного устройства вдвое сократилось число детей-сирот", - отметила Матвиенко, добавив, что итоги реализации стратегии будут подведены осенью.