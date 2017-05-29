Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко лично проверила работу телефона экстренных служб в ходе заседания

Общество
29 мая, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Спикер Совета Федерации набрала номер 101 со своего телефона и поговорила с диспетчером

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко лично проверила работу телефона экстренных служб, позвонив по нему во время заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Матвиенко набрала номер 101 со своего телефона и поговорила с диспетчером. "Можно обратиться с просьбой? Вы принимаете сигналы, касающиеся безопасности детей, оказания помощи?" - спросила спикер. Она также сообщила диспетчеру, что это "проверка связи" - "идет заседание совета, здесь присутствует ваш начальник Владимир Андреевич (Пучков - министр МЧС)".

Матвиенко поинтересовалась, сколько звонков поступило за последнее время и скольким детям оказана помощь. "Она готова была принять сигнал, спросила: "Что случилось", - передала подробности разговора Матвиенко.

Далее спикера соединили со старшей смены, с которой она поговорила, включив громкую связь. Отдельно по детям ей информацию предоставить не смогли. "Будьте, пожалуйста, очень внимательны к любым обращениям детей и вопросам безопасности жизни. Передайте всему своему замечательному коллективу наши пожелания", - сказала Матвиенко в ходе телефонного разговора.

Прошлым летом дети, которые попали в шторм на Сямозере в Карелии, пытались связаться со спасателями, однако их звонок не приняли, посчитав шуткой. В результате трагедия унесла жизни 14 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама