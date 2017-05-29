Матвиенко лично проверила работу телефона экстренных служб в ходе заседания

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко лично проверила работу телефона экстренных служб, позвонив по нему во время заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Матвиенко набрала номер 101 со своего телефона и поговорила с диспетчером. "Можно обратиться с просьбой? Вы принимаете сигналы, касающиеся безопасности детей, оказания помощи?" - спросила спикер. Она также сообщила диспетчеру, что это "проверка связи" - "идет заседание совета, здесь присутствует ваш начальник Владимир Андреевич (Пучков - министр МЧС)".
Матвиенко поинтересовалась, сколько звонков поступило за последнее время и скольким детям оказана помощь. "Она готова была принять сигнал, спросила: "Что случилось", - передала подробности разговора Матвиенко.
Далее спикера соединили со старшей смены, с которой она поговорила, включив громкую связь. Отдельно по детям ей информацию предоставить не смогли. "Будьте, пожалуйста, очень внимательны к любым обращениям детей и вопросам безопасности жизни. Передайте всему своему замечательному коллективу наши пожелания", - сказала Матвиенко в ходе телефонного разговора.
Прошлым летом дети, которые попали в шторм на Сямозере в Карелии, пытались связаться со спасателями, однако их звонок не приняли, посчитав шуткой. В результате трагедия унесла жизни 14 детей.