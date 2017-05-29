Закон о взыскании единственного жилья должников коснется порядка семи тысяч алиментщиков

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Закон о взыскании единственного жилья должников коснется нескольких тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
"Согласно экспертной оценке, при тех ограничениях, которые есть в законе, а именно, что это должно быть судебное решение, у лица не должно быть других соразмерных доходов и имущества, потому что обращение взыскания на единственное жилье - это уже самое последнее, когда у него ничего нет, в том числе и доходов, количество должников по алиментам оценивается в 7 тыс. человек", - сообщил Гальперин.
По его словам, с учетом всех трех категорий должников, на которых, согласно разработанному законопроекту, предполагается распространить эту меру взыскания, речь пойдет о нескольких тысячах человек, чьи квартиры могут быть выставлены на торги для погашения долга (с последующей покупкой или предоставлением меньшего по площади жилья). "Это не очень большая группа", - отметил он.
По данным Минюста, в производстве приставов находится 880 тыс. исполнительных производств по алиментам на общую сумму 135 млрд рублей, количество производств по взысканию ущерба от преступлений составляет 107 тыс. с общей суммой просрочки по возмещению вреда более чем на 100 млрд рублей.
Обращать взыскание на жилье предлагается должникам по алиментам, по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, а также возмещению ущерба от потери кормильца и от преступления.